Обвиняемого в убийстве 22-летней девушки под Новосибирском отправили в СИЗО

Он связал ей руки скотчем и нанес ножом несколько ударов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Суд избрал меру пресечения 37-летнему жителю города Обь, обвиняемому в убийстве 22-летней знакомой. По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По данным СУ СК России по Новосибирской области, обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, трагедия произошла в период с 4 по 7 июля 2026 года в одной из квартир города Обь. Во время застолья между мужчиной и 22-летней женщиной произошла ссора. Следователи считают, что обвиняемый связал знакомой руки скотчем, после чего нанес ей не менее двух ударов ножом в шею и грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась, а мужчина скрылся с места преступления.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 7 июля. Подозреваемого задержали в течение суток, после чего предъявили ему обвинение. Теперь суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину под стражу на время расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX