Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+17°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 6:53

СК начал проверку после гибели мужчины под колесами электрички в Новосибирске

Железная дорога является зоной повышенной опасности
Екатерина ХАЛИМОВА
Железная дорога является зоной повышенной опасности

Железная дорога является зоной повышенной опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины электропоездом в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

По предварительным данным, трагедия произошла возле остановочной платформы Береговая Западно-Сибирской железной дороги. Мужчина получил тяжелые травмы под колесами электрички и позже скончался в больнице.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России организовал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, после чего примут процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX