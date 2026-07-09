СК начал проверку после гибели мужчины под колесами электрички в Новосибирске

Железная дорога является зоной повышенной опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины электропоездом в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

По предварительным данным, трагедия произошла возле остановочной платформы Береговая Западно-Сибирской железной дороги. Мужчина получил тяжелые травмы под колесами электрички и позже скончался в больнице.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России организовал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, после чего примут процессуальное решение.

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