В Новосибирске изменят движение на Широкой из-за строительства моста

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
С 10 июля в Новосибирске начнутся работы по устройству участка автомобильной дороги в рамках строительства моста через Обь. Из-за этого водителей просят быть внимательнее на улице Широкой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Работы будут проводиться на участке от площади Труда до улицы Ватутина по улице Широкой.
В компании, ведущей строительство мостового перехода, предупредили, что автомобилистам необходимо ориентироваться на временные дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут.
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