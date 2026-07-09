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НовостиОбщество9 июля 2026 6:41

В Новосибирске изменят движение на Широкой из-за строительства моста

Работы начнутся 10 июля на участке от площади Труда до улицы Ватутина
Екатерина ХАЛИМОВА
Работы начнутся 10 июля на участке от площади Труда до улицы Ватутина

Работы начнутся 10 июля на участке от площади Труда до улицы Ватутина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 10 июля в Новосибирске начнутся работы по устройству участка автомобильной дороги в рамках строительства моста через Обь. Из-за этого водителей просят быть внимательнее на улице Широкой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Работы будут проводиться на участке от площади Труда до улицы Ватутина по улице Широкой.

В компании, ведущей строительство мостового перехода, предупредили, что автомобилистам необходимо ориентироваться на временные дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут.

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