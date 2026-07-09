В Новосибирске изменят движение на Широкой из-за строительства моста

Работы начнутся 10 июля на участке от площади Труда до улицы Ватутина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 10 июля в Новосибирске начнутся работы по устройству участка автомобильной дороги в рамках строительства моста через Обь. Из-за этого водителей просят быть внимательнее на улице Широкой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Работы будут проводиться на участке от площади Труда до улицы Ватутина по улице Широкой.

В компании, ведущей строительство мостового перехода, предупредили, что автомобилистам необходимо ориентироваться на временные дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут.

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