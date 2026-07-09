В Новосибирской области за полгода в ДТП пострадали 224 ребенка

Всего произошло 204 ДТП с детьми. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года в Новосибирской области произошло 204 ДТП с участием детей до 16 лет. В авариях один ребенок погиб, еще 224 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

В 95 ДТП пострадали дети-пешеходы — травмы получили 98 несовершеннолетних. В ведомстве призвали родителей учить детей безопасному поведению у дороги. Еще 58 аварий случились с детьми-пассажирами: один ребенок погиб, 70 пострадали.

В ГАИ отметили, что большинство травм дети получают в салоне автомобиля из-за отсутствия или неправильного использования детских удерживающих устройств. Кроме того, зарегистрирован 21 случай ДТП с детьми-водителями мототранспорта, в которых пострадал 21 ребенок.

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