На Михайловской набережной открыли лавочку-перголу для загадывания желаний

Лавочка уже стала популярным местом для отдыха. Фото: пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.

Вчера, 8 июля, на Михайловской набережной Новосибирска в День семьи, любви и верности торжественно открыли новый арт-объект – лавочку-перголу для загадывания желаний, поделились в пресс-службе Дирекции городских парков Новосибирска.

Первыми на ней посидели молодожены: они завязали ленточки и загадали желания. Следом традицию подхватили и другие гости. Лавочка уже стала популярным местом для отдыха и фотографий среди посетителей набережной.

В Дирекции попросили новосибирцев бережно относиться к новой достопримечательности и пригласили посетить арт-объект, чтобы загадать желания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX