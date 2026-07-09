На Михайловской набережной открыли лавочку-перголу для загадывания желаний

Вчера, 8 июля, на Михайловской набережной Новосибирска в День семьи, любви и верности торжественно открыли новый арт-объект – лавочку-перголу для загадывания желаний, поделились в пресс-службе Дирекции городских парков Новосибирска.
Первыми на ней посидели молодожены: они завязали ленточки и загадали желания. Следом традицию подхватили и другие гости. Лавочка уже стала популярным местом для отдыха и фотографий среди посетителей набережной.
В Дирекции попросили новосибирцев бережно относиться к новой достопримечательности и пригласили посетить арт-объект, чтобы загадать желания.
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