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НовостиПроисшествия9 июля 2026 6:19

В Новосибирской области предпринимателя наказали за срыв процедуры банкротства

Он не предоставил финансовому управляющему необходимые документы
Екатерина ХАЛИМОВА
Он не предоставил финансовому управляющему необходимые документы

Он не предоставил финансовому управляющему необходимые документы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Новосибирской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за воспрепятствование деятельности финансового управляющего при процедуре банкротства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Проверка прокуратуры Новосибирского района показала, что предприниматель, являясь контрагентом должника, проигнорировал требование финансового управляющего о предоставлении необходимых сведений и документов.

По данным надзорного ведомства, отказ предоставить информацию создал препятствия для проведения процедуры банкротства и исполнения управляющим своих обязанностей.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ и направил материалы в Арбитражный суд Новосибирской области.

Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и назначил предпринимателю наказание в виде предупреждения.

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