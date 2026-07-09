В Новосибирской области предпринимателя наказали за срыв процедуры банкротства

Он не предоставил финансовому управляющему необходимые документы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Новосибирской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за воспрепятствование деятельности финансового управляющего при процедуре банкротства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Проверка прокуратуры Новосибирского района показала, что предприниматель, являясь контрагентом должника, проигнорировал требование финансового управляющего о предоставлении необходимых сведений и документов.

По данным надзорного ведомства, отказ предоставить информацию создал препятствия для проведения процедуры банкротства и исполнения управляющим своих обязанностей.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ и направил материалы в Арбитражный суд Новосибирской области.

Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и назначил предпринимателю наказание в виде предупреждения.

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