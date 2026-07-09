Новосибирская сборная вышла в плей-офф турнира по CS 2

Плей-офф пройдет в очном формате 17 и 18 июля. Фото: АНО ЦРКС «Квазар»

Новосибирская команда «QUAZAR x 44» вышла в 1/8 финала международного турнира по CS 2 и отправилась в Москву на решающие матчи. Плей-офф соревнований GLuck Yungstar Series 2 пройдет в очном формате 17 и 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе АНО ЦРКС «Квазар».

Общий призовой фонд турнира составляет 5 тысяч долларов (около 390 тысяч рублей). Победитель получит 3 тысячи долларов (234 тысячи рублей), серебряный призер — 1 тысячу долларов (78 тысяч рублей). Команду представляют пять игроков: Дмитрий Попов, Егор Торжков, Илья Воронов, Артем Борисов и Данил Порядин.

Из открытых квалификаций новосибирцы вышли на второе место, затем успешно прошли закрытые отборы, сыграв в общей сложности шесть матчей. В турнире участвуют команды из Армении, Польши, Беларуси и Казахстана. Самыми сильными соперниками тренер называет российские коллективы «ex-RUBY» и «Just Players».

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