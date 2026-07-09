В Новосибирске система распознавания лиц поймала скрывавшегося три года должника

Мужчина скрывался от налоговой службы из-за крупной задолженности. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на День города система распознавания лиц помогла задержать мужчину, который три года скрывался от налогов. Об этом в эфире в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Управления организации общественного порядка ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Котченко.

Видеокамеры фиксируют лица, сравнивают с базой данных полиции и выявляют разыскиваемых, даже если человек изменил внешность – отрастил усы или надел кепку. Технология достаточно точна, хотя иногда и бывают ложные сработки.

Так, в этом году во время празднования Дня города система распознала мужчину, который приехал из другого региона. Он отрастил бороду, но камеры все равно его идентифицировали. Оказалось, что он скрывался от налоговой службы из-за крупной задолженности.

Также собеседник сообщил, что во время массовых гуляний полиция, охраняя общественный порядок, выявляла граждан в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя неадекватно, и предлагали им проехать в вытрезвитель. В случае отказа – составляли протокол.

– За полгода в вытрезвители доставили более тысячи граждан. Процедура добровольная: если человек не может дойти до дома, ему предлагают помощь медиков, – пояснил Вячеслав Коченко.

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