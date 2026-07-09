Новосибирцы пожаловались на разбросанные самокаты возле остановки

Всего разбросано около 10 самокатов. Фото: предоставлено местным жителем

Жителя Новосибирска возмутили разбросанные самокаты у остановки «Улица Фадеева» в Калининском районе. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

- Их там много, очень мешают пройти. А если проезжать на велосипеде или том же самокате, то опрокинуться можно, - поделился сибиряк.

Судя по фото, три самоката стоят нормально, а вокруг них разбросано около 10 СИМ.

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