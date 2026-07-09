Новосибирца будут судить за распространение вирусов под видом чит-кодов

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В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении местного жителя Кирилла Гапоненко. Его обвиняют в создании, использовании и распространении вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
По версии следствия, с декабря 2023 года по 26 марта 2024 года обвиняемый приобрел вредоносное программное обеспечение, которое затем распространял через интернет.
Как считают следователи, мужчина публиковал материалы о чит-кодах и программах для взлома игр, однако под их видом пользователям предлагались файлы со скрытым вирусом.
После запуска таких программ на компьютер обвиняемого поступали конфиденциальные данные с зараженных устройств. По данным следствия, полученную информацию он использовал для хищения криптовалюты, а также продавал третьим лицам доступ к чужим аккаунтам в социальных сетях и на игровых платформах.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Новосибирска.
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