Молодежь в Новосибирске все чаще ворует в магазинах и поджигает автомобили

Летом подростки, предоставленные сами себе, совершают кражи в торговых центрах и магазинах. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске участились случаи мелких хищений и поджогов автомобилей с участием несовершеннолетних. Подробнее о правонарушениях рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» начальник Управления организации общественного порядка ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Котченко.

По словам полицейских, летом подростки 12-16 лет, предоставленные сами себе, совершают кражи в торговых центрах и магазинах – от конфет до кроссовок.

– Буквально недавно на одном из пунктов выдачи заказов популярного маркетплейса несовершеннолетний заказал кроссовки, забрал и ушел, не рассчитавшись, – сообщил Вячеслав Коченко.

Также фиксируются поджоги автомобилей, в том числе по заданиям из соцсетей. Несовершеннолетних вербуют через знакомства в интернете, обещая деньги.

– Недавно в Новосибирске задержали подростка из Рязани, который поджег машину полицейских и снимал это на видео, – напомнил Коченко.

Родители не знали, что он уехал в другой регион. МВД России по Новосибирской области напоминает об ответственности не только подростков, но и родителей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание.

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