Под Новосибирском строят детскую школу искусств в поселке Ордынское

Сейчас строители подготовили котлован. Фото: правительство Новосибирской области

В рабочем поселке Ордынское начали строить новую детскую школу искусств площадью более 5,6 тысячи квадратных метров. Завершить проект планируют до конца 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас строители подготовили котлован, залили фундаментную плиту, сделали гидроизоляцию и завезли фундаментные блоки, устанавливают башенный кран. Возведение объекта стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Семья». По словам министра строительства Дмитрия Богомолова, работы идут строго по графику.

В новой школе оборудуют два зрительных зала — на 240 и 70 мест, библиотечно-информационный центр, классы для занятий музыкой, хореографией, живописью, декоративно-прикладным творчеством и театральным искусством. Министр отметил, что строительство ДШИ в Ордынском продолжает программу возведения объектов культуры в регионе.

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