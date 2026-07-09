В Новосибирске участились случаи стрельбы из травматического оружия

Все преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске выросло число случаев применения травматического оружия в общественных местах из-за пьяных конфликтов. Об этом сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» начальник Управления организации общественного порядка ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Котченко.

По его словам, стрельба происходит в основном из травматического оружия. Поводом становятся пьяные конфликты: в кафе что-то не поделили, выходят на улицу и стреляют. Большинство нарушителей – граждане в возрасте от 20 до 35 лет, все преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

– Основная масса – это выяснения отношений. Где-то кто-то пьяный на кого-то напрыгнул – и хватаются за оружие, – пояснил Вячеслав Коченко.

По пятницам, субботам и воскресеньям полиция проводит профилактические рейды в центре города. Заметив оружие, сотрудники проверяют документы и проводят беседы, чтобы напомнить о законных рамках применения оружия.

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