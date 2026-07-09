Под Новосибирском женщина получила срок за долг в 1,6 млн по алиментам

В суде подсудимая признала вину и раскаялась. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Болотнинского района приговорили к шести месяцам колонии-поселения за неуплату алиментов троим детям. Общая задолженность женщины превысила 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Суд установил, что 53-летняя местная жительница, лишенная родительских прав, в 2025 и 2026 годах уже привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Однако она не сделала выводов и продолжила уклоняться от обязанности содержать несовершеннолетних детей.

В суде подсудимая признала вину и раскаялась. Суд с учетом мнения прокурора назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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