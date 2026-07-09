В Калининском районе Новосибирска мужчина сжег питбайк на глазах у подростков

Мужчина поджег технику на глазах у подростков, разозлившись на шум от мототранспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Калининском районе сгорел питбайк. Инцидент попал на видео очевидцев, опубликованное в паблике «Анонимный Новосибирск».

По словам автора кадров, мужчина поджег технику на глазах у подростков, разозлившись на шум от мототранспорта.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, сообщение о возгорании уже поступило.

– На место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливается лицо, совершившее противоправное деяние, – рассказали в полиции.

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