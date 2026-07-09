Цифровой страж: в Сибири на четверть вырос спрос на систему контроля и управления доступом платформы «Ключ»

Фото: ПАО «Ростелеком»

Теперь решением оснащены почти 1,4 тысячи объектов по всему федеральному округу, больше трети из них расположено в Новосибирской области - регион стабильно лидирует в рейтинге цифровизации жилищного сектора.

Активно наращивают темпы и другие регионы. Решение набирает популярность в Омской области, в Приангарье, Бурятии, Красноярском крае, самый внушительный скачок пользовательского интереса зафиксирован на Алтае - в этом году СКУД здесь оснащено почти 100 объектов.

Решение объединяет видеонаблюдение, управление домофонами, воротами, шлагбаумами и калитками в едином интерфейсе. Благодаря функции видеозвонка пользователь с помощью смартфона удаленно может отслеживать посетителей и вступать с ними в коммуникацию.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Сибиряки ценят функциональность и надежность, которым отвечают все продукты нашей экосистемы «Ключ». Ежегодно мы отмечаем рост спроса на все сервисы - от умных домофонов до умных счетчиков. Цифровые технологии больше не воспринимаются как элемент роскоши, а стали привычным инструментом для создания в доме комфортного и безопасного пространства.

Платформа «Ключ» входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Решение является на 100% российским: его с нуля создала команда разработчиков «Ростелекома».

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