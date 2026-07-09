Более 58 тысяч деревьев высадили в рамках акции под Новосибирском

Акция охватила почти все муниципальные образования региона. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области

В Новосибирской области завершилась акция «Сад памяти», в рамках которой высадили более 58 тысяч деревьев и кустарников. Мероприятия проходили с конца апреля по 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Акция охватила почти все муниципальные образования региона. Всего состоялось 196 высадок, в которых приняли участие около пяти тысяч человек, включая более полутора тысяч волонтеров. Саженцы появились в лесничествах, парках, скверах, на территориях школ и мемориалов.

В этом году акцию посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти героев специальной военной операции. Среди высаженных пород преобладают хвойные — сосна, ель и кедр. Также сажали березу, рябину, липу, дуб, яблони и декоративные кустарники.

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