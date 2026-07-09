На улице Советской в Новосибирске капитально ремонтируют тепловой пункт

Мероприятия позволят продлить срок службы здания. Фото: пресс-служба СГК Новосибирска.

В Новосибирске на улице Советской продолжается капитальный ремонт центрального теплового пункта. Готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.

Подрядчик обновляет фасад и кровлю, ремонтирует отмостку, меняет окна, ворота и двери. Также приведут в порядок помещения для персонала и заменят освещение. После завершения внешних работ специалисты приступят к внутренней отделке.

Как отметил руководитель группы по зданиям и сооружениям НТСК Димитрий Егоров, мероприятия позволят продлить срок службы здания, обеспечить сохранность оборудования и его безотказную работу.

Всего в этом году Новосибирская теплосетевая компания, входящая в СГК, капитально отремонтирует 11 тепловых пунктов и один павильон. Общий объем вложений составит около 90 млн рублей.

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