Суд обязал мэрию Новосибирска предоставить жилье выселяемой семье

Женщине предоставили квартиру в 2006 году. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске суд защитил жилищные права семьи при выселении из служебного жилья ликвидированного учреждения. Решение пока не вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ленинский районный суд рассмотрел иск администрации района к семье о признании утратившей право пользования жильем и выселении. Граждане подали встречный иск к администрации и мэрии о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

Суд установил, что спорную квартиру предоставили женщине в 2006 году как служебную в связи с работой дворником в муниципальном учреждении. В декабре 2008 года учреждение ликвидировали. Администрация обратилась в суд с требованием выселить семью без предоставления другого жилья, ссылаясь на прекращение трудовых отношений. Ответчики указали, что другого жилья у них нет.

Суд частично удовлетворил оба иска. Семью признали утратившей право пользования жильем и подлежащей выселению, но обязали мэрию Новосибирска предоставить им благоустроенное жилье по договору соцнайма площадью не менее 29 квадратных метров в черте города. Выселение отсрочили до получения нового жилья.

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