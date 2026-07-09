В Кировском районе Новосибирска за один выезд ликвидировали две свалки

Для борьбы со свалками новосибирцы могут сообщить о нарушениях через Платформу обратной связи. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Новосибирске подрядчик за один выезд расчистил завалы строительного мусора в Кировском районе на улице Гранатовой, 7 и 20, поделились в пресс-службе мэрии города.

Второй адрес включили в рейс внепланово по обращениям горожан. Начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Кировского района Евгений Шумейко рассказал, что на вывоз мусора со стихийных свалок в этом году выделено 8 млн рублей. Большая часть средств уже освоена – отработано 19 адресов, вывезено более 800 тонн отходов. До конца июля работы завершат полностью.

Для борьбы со свалками новосибирцы могут сообщить о нарушениях через Платформу обратной связи. Затем подрядчик заблокирует подъезды к местам сброса мусора и установит видеокамеры. В мэрии напомнили, что штрафы для граждан составляют от 2 до 3 тысяч рублей, для предпринимателей – от 30 до 50 тысяч.

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