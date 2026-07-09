На путепроводе под Новосибирском смонтировали балки и лестницы

Подрядчик закончил работы на левой стороне сооружения. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Тогучинском районе продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу «Обь – Проектная» у поселка Плотниково. Завершить все работы планируют к 15 октября 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Сейчас подрядчик закончил работы на левой стороне сооружения: смонтировал балки пролетного строения, устроил переходные плиты и продольные швы омоноличивания. Также установили две новые лестницы для доступа. В ближайшее время дорожники приступят к устройству монолитных консолей по левой половине путепровода.

Сооружение находится на 36-м километре трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Реконструкцию ведут по заказу ТУАД. Ранее подрядчик демонтировал старое пролетное строение слева, сделал подъездные дороги и обустроил строительную площадку.

Работы идут в условиях плотного движения поездов. Все мероприятия выполняют в технологические «окна», которые предоставляет ОАО «РЖД». На объекте ввели светофорное регулирование, для водителей действуют ограничения по массе — до 20 тонн и скорости — до 30 километров в час.

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