Новосибирца будут судить за хищение 18 пчелиных ульев на 216 тысяч рублей

Уголовное дело рассмотрит Колыванский районный суд. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Колыванского района будут судить за хищение 18 пчелиных ульев на общую сумму 216 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Колыванский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, с февраля по май 2026 года обвиняемый убедил своего знакомого в том, что ульи принадлежат ему. 13 мая 2026 года знакомый, не зная о преступных намерениях, организовал вывоз 18 ульев с пчелами из деревни Умна. Для этого он привлек третьих лиц и две машины, после чего имущество вывезли.

Ущерб для потерпевшего признали значительным. Мужчине предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. О дате судебного заседания сообщат дополнительно.

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