Новосибирец поборется за звание «Лучший водитель такси в России»

Победитель получит автомобиль, денежный приз в 150 тысяч рублей и почетное звание. Фото: пресс-служба Министерства транспорта Новосибирской области.

Новосибирскую область в финале Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России» представит победитель регионального этапа Андрей Василенко, рассказали в пресс-службе регионального минтранса.

С 31 июля по 2 августа в Омске за победу будет бороться 31 водитель из разных уголков страны. Участникам предстоит показать знание ПДД, транспортного законодательства и истории России, продемонстрировать мастерство управления автомобилем и пройти творческий конкурс.

Победитель получит автомобиль, денежный приз 150 тысяч рублей и почетное звание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX