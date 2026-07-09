В Новосибирске задержали двух курьеров теневого магазина наркотиков

Молодые люди фасовали и распространяли наркотики. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске задержали двух жителей Ленинского района, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области. Молодые люди фасовали и распространяли наркотики через тайники-закладки.

Выяснилось, что сибиряки 24 и 27 лет откликнулись в мессенджере на предложение о подработке от анонимного куратора. Они получали координаты тайников с оптовыми партиями синтетических наркотиков, забирали их, фасовали и распространяли по территории города и области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали одного из мужчин после того, как он достал сверток массой около двух граммов. Второго задержали на лестничной площадке его дома – при обыске нашли электронные весы и зип-пакеты с наркотиками. Всего изъято около пяти граммов «синтетики».

Возбуждено уголовное дело, обвиняемых заключили под стражу.

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