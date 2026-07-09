Житель Новосибирской области натравил овчарок на фельдшера скорой помощи

Овчарки напали на женщину, покусали, изранили ее и оставили кровоподтеки на ногах и руках. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд Новосибирского района вынес приговор 53-летнему мужчине, который намеренно спустил собак на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В сентябре 2025 года подсудимый во дворе своего дома натравил двух немецких овчарок на прибывшего по вызову фельдшера. Он выпустил собак из вольера и дал команду «чужие». Овчарки напали на женщину, покусали, изранили ее и оставили кровоподтеки на ногах и руках.

В суде мужчина вину не признал, заявив, что собаки вырвались случайно, но принес потерпевшей извинения. Ему назначено 10 месяцев ограничения свободы. Также сибиряк должен выплатить 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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