В Новосибирской области за сутки потушили 20 техногенных пожаров

С 9 по 17 июля в регионе сохранится аномально жаркая погода. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за минувшие сутки потушили 20 техногенных пожаров и дважды выезжали на ДТП. Спасатели также следят за обстановкой на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В ведомстве предупредили, что с 9 по 17 июля в регионе сохранится аномально жаркая погода. Днем столбики термометров будут подниматься до 30 градусов и выше.

На особом контроле остаются техногенные пожары, дорожные аварии и безопасность людей у воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX