Суд отклонил иск к экс-подрядчику обхода Новосибирска о взыскании 2,5 млрд

Заявление поступило в суд в апреле 2026 года. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд отклонил иск ФКУ «Сибуправтодор» к АО «Сибмост» на сумму 2,52 миллиарда рублей. Соответствующая запись появилась в картотеке дел.

Учреждение требовало взыскать с подрядчика убытки по контракту на возведение первого этапа Восточного обхода Новосибирска, который выполняли с 2013 по 2020 год. Судья вынес решение об отказе в удовлетворении требований истца в полном объеме.

Заявление поступило в суд в апреле 2026 года, а третьими лицами по делу привлекли прокуратуру Новосибирской области и компанию «Новосибирскавтодор».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX