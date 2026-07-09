В новосибирском аэропорту Толмачево массово задерживаются рейсы

Кроме того, задержаны рейсы из Нерюнгри. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 9 июля снова произошли массовые задержки рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс авиакомпании «Победа» DP 6526 в Москву (Шереметьево) вместо 07:50 вылетит в 10:50. Рейс «Аэрофлота» SU 1307 по тому же маршруту перенесли с 10:15 на 11:15. Обратный рейс DP 6525 из Шереметьево в Новосибирск, ожидавшийся в 07:10, теперь прибудет в 10:00.

Кроме того, задерживаются несколько рейсов из Сочи. Рейс FV 6651 авиакомпании «Россия» должен был приземлиться в Новосибирске в 05:30, но его прилет ожидается только в 14:56. Рейс S7 5104 из Сочи сдвинут с 22:10 на 22:50.

Из Хабаровска рейс S7 5240 перенесли с 08:40 на 10:45, из Читы S7 5224 — с 09:00 на 12:09, из Владивостока S7 5206 — с 09:30 на 10:55. Рейс из Шанхая S7 5732 вместо 09:55 вылетит в 11:15.

Кроме того, задержаны рейсы из Нерюнгри (S7 5246) — с 10:00 на 10:20, из Магадана (S7 5220) — с 11:40 на 12:05, из Южно-Сахалинска (S7 5258) — с 11:45 на 12:17. Также задерживаются рейс S7 5250 из Петропавловска-Камчатского, S7 5204 и S7 5208 из Владивостока.

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