Домохозяйка из Новосибирской области снялась в шоу Константина Ивлева

Жительница Искитимского района приняла участие в телевизионном шоу. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Жительница Искитимского района Новосибирской области Мария Родькина приняла участие во втором сезоне кулинарного шоу «Домохозяйки против шефов» на телеканале «Пятница!». Сибирячка вошла в команду Ольги Картунковой и соревновалась с профессиональными поварами под руководством Константина Ивлева. Об этом пишет «Горсайт».

Мария рассказала, что занимается кулинарией около трех с половиной лет. Летом 2025 года в Искитиме она установила мировой рекорд, приготовив 100 килограммов суворовской каши с бараниной. Этот результат занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, в июне 2026 года женщина сварила более 100 литров традиционной русской ухи на городском празднике.

На телевизионном проекте участникам предстояло пройти три испытания. В первом туре домохозяйкам нужно было приготовить испанскую паэлью. Мария призналась, что никогда раньше не делала это блюдо, поэтому не смогла справиться с заданием и покинула проект. Сибирячка не расстраивается из-за неудачи и планирует в будущем участвовать в других кулинарных конкурсах.

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