В Новокузнецке автомобиль сбил 10-летнего мальчика на электросамокате

10-летний ребенок на электросамокате попал под колеса авто в Новокузнецке. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 7 июля в Новокузнецке на улице Ермакова произошло ДТП. Автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который катался на электросамокате во дворе. По словам очевидцев, ребенок неожиданно оказался под колесами машины. Об этом пишет «Сiбдепо».

На место сразу приехали полицейские и скорая помощь. Медики осмотрели пострадавшего и доставили его в травмпункт. В областном центре медицины катастроф сообщили, что состояние мальчика оценили как удовлетворительное. Тяжелых травм у него не нашли.

В соцсетях очевидцы описывали момент аварии как очень напряженный, однако врачи подтвердили: госпитализация не понадобилась. Ребенка отпустили домой после оказания помощи.

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