Перепад температуры в 25 градусов ожидается в Новосибирской области

В Новосибирской области воздух прогреется до +33 градусов в ближайшие дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 9 по 11 июля установится теплая и сухая погода. Днем воздух прогреется до +23…+33 градусов, при этом в разные дни температура будет меняться в зависимости от района. Ночью станет заметно прохладнее – от +8 до +19. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

По данным синоптиков, осадков не ожидается. Небо будет переменной облачности. В ночные и утренние часы местами возможны туманы, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Ветер слабый, 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в отдельных районах. Такая погода продержится все три дня.

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