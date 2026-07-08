Минимальный набор продуктов в Новосибирской области достиг 7,9 тысячи рублей

Продуктовый набор в Новосибирской области с начала года подорожал на 4,5%. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года стоимость условного минимального набора продуктов в Новосибирской области составила 7901,32 рубля. По сравнению с мартом цена выросла на 0,2%. Об этом говорится в отчете Новосибирскстата.

Больше всего в корзине тратят на хлеб, крупы и макаронные изделия – 28,7%. Молочные продукты занимают 21,8%, мясо и мясопродукты – 19,3%. На плоды и овощи приходится 12,4%, на рыбу – 5,6%, на жиры – 5,5%. Доля чая, соли и специй – 2,5%, сахара и кондитерских изделий – 2,2%, яиц – 2%.

Таким образом, основные расходы приходятся на базовые продукты: хлеб, молоко, мясо и овощи. Месячный рост оказался незначительным, однако с начала года продуктовая корзина подорожала заметнее – почти на 4,5%.

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