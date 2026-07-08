Жительница Новосибирска украла золото у двух пенсионерок в Кемерове

Две женщины из Новосибирска и Хакасии похитили драгоценности у пенсионерок. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове завершили расследование дела против 34-летней жительницы Новосибирска и 40-летней жительницы Хакасии. Женщин обвиняют в краже и грабеже: они похитили золотые украшения у двух пенсионерок. Общая стоимость похищенного превысила 270 тысяч рублей. Об этом пишет «Сiбдепо».

Как выяснили полицейские, обвиняемые заметили 85-летнюю кемеровчанку в магазине и проследили за ней до подъезда. Под вымышленным предлогом они проникли в ее квартиру. Пока одна из фигуранток отвлекала хозяйку, другая забрала золото.

На следующий день сообщницы наугад набрали номер домофона другой потерпевшей, 89-летней горожанки. Они сказали, что пришли к соседке, но той нет дома, и попросили пустить их погреться. Внутри они таким же образом похитили драгоценности.

Похищенные украшения женщины сдали в ломбард, а деньги потратили. Сотрудники уголовного розыска задержали обеих, их заключили под стражу. Уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабеж» направили в суд. Кстати, фигурантки полностью возместили ущерб.

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