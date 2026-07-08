Семью бывшего дворника через суд выселили из служебного жилья

Суд Новосибирска обязал мэрию предоставить семье 29 кв. м. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске суд рассмотрел дело о выселении семьи из служебного жилья. Квартиру в 2006 году получила женщина, работавшая дворником в муниципальном учреждении. Когда в 2008 году учреждение закрылось, трудовые отношения прекратились. Администрация Ленинского района потребовала выселить семью, так как основания для проживания отпали. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Новосибирска.

Однако семья подала встречный иск: они заявили, что другого жилья у них нет, и попросили предоставить квартиру по договору социального найма площадью не менее 54 кв. м.

Суд частично удовлетворил оба требования. Семью признали утратившей право пользования служебным жильем и постановили выселить. При этом на мэрию Новосибирска возложили обязанность предоставить им благоустроенную квартиру площадью не менее 29 кв. м в черте города. Выселение отсрочили до момента, когда семья фактически получит новое жилье. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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