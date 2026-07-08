Три летних фестиваля накормят гостей в Новосибирске с 9 по 12 июля

В Новосибирске три масштабных фестиваля объединят гастрономию и туризм. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 9 по 12 июля в Новосибирской области пройдут три крупных летних фестиваля, которые посвятят туризму, отдыху и сибирской кухне. Праздничные площадки развернутся на Михайловской набережной, улице Ленина и в скверах города. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы» в этом году изменит формат. Его выставочная часть впервые станет уличной и пройдет прямо на улице Ленина. В событии поучаствуют представители более чем 50 регионов России и зарубежных стран. Известные шеф-повара проведут для гостей мастер-классы и дегустации.

На этой же улице организуют фестиваль «Летосфера». Гостей ждут карнавал, пикники, лекции известных путешественников и кинопоказы на открытом воздухе. Также на празднике бесплатно выступят популярные музыкальные группы IOWA и Dabro.

С 10 по 12 июля на Михайловской набережной пройдет международный гастрономический фестиваль «В Сибири – есть!». Главным событием праздника станет приготовление 500 литров уникального супа из крапивы с судаком. Попробовать традиционное сибирское блюдо смогут все желающие гости.

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