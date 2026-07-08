Из Кировского района Новосибирска вывезли два самосвала строительного мусора

В Кировском районе Новосибирска собрали 800 тонн мусора с начала года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Новосибирска ликвидировали две стихийные свалки строительного мусора. Подрядчик вывез отходы с улицы Гранатовой, 7 и 20. Работы провели после обращений жителей. Об этом сообщили на сайте мэрии Новосибирска.

Как рассказали в администрации района, с начала года там убрали уже 19 свалок и вывезли более 800 тонн мусора. На эти цели выделили 8 миллионов рублей. Планируют завершить все работы до конца июля.

Чтобы не допустить новых свалок, устанавливают информационные щиты, перекрывают подъезды бетонными блоками или рвами. На некоторых участках договорились о видеонаблюдении.

Стоит отметить, что за незаконный сброс отходов грозит штраф: гражданам от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 30 тысяч, предпринимателям – до 50 тысяч или приостановка деятельности, юридическим лицам – до 250 тысяч рублей.

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