СК проводит проверку гибели 15-летнего подростка на Оби в Новосибирске

15-летний подросток утонул на реке Обь в Новосибирске. Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске 15-летний подросток утонул на реке Обь. Трагедия произошла днем 8 июля в Ленинском районе. Компания молодых людей приехала на берег, подросток решил искупаться и в какой-то момент скрылся под водой. Следственный комитет начал проверку по факту гибели школьника. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Это уже четвертый случай гибели детей на водоемах Новосибирской области с мая 2026 года. Во всех случаях следователи устанавливают причины и условия, которые привели к трагедии.

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