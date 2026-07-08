36-летний мужчина пропал на реке Мильтюш в Новосибирской области

36-летний житель Искитимского района пропал после катания на лодке. Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области разыскивают 36-летнего Александра Белова. Он пропал 7 июля 2026 года во время катания на лодке по реке Мильтюш. Мужчина проживает в Бурмистровском сельсовете. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в штаны камуфляжного цвета (коричнево-зеленые) и черные резиновые сандалии.

Волонтеры просят всех, кто видел пропавшего или знает о его местонахождении, сообщить в службу 112 или по номеру: 8-800-700-54-52.

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