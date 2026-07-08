Праздничную подсветку ко Дню семьи зажгут на телебашне в Новосибирске

В Новосибирске телебашню украсят к 8 июля. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

8 июля в День семьи, любви и верности на телебашнях по всей России, в том числе и в Новосибирске, включат праздничную подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе РТРС.

Например, на Останкинской телебашне в Москве покажут видеоролик о счастливой семье. В Астрахани на башне устроят динамичное световое шоу с переливами, воздушными шарами и салютом, а также высветят слова «Наше счастье друг в друге! Берегите тепло семейного очага!».

На медиафасадах в Иркутске, Кызыле, Оренбурге, Ростове-на-Дону и Саратове появятся изображения святых Петра и Февронии, покровителей семьи, а также фигуры мужчин и женщин. В Нижнем Новгороде и Уфе высветятся обручальные кольца. Всего праздничную подсветку включат более чем на 20 телебашнях в разных регионах России.

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