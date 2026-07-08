Футболист Мостовой считает Францию фаворитом четвертьфинального матча ЧМ-2026

Мостовой заявил, что «сказка» Марокко на ЧМ-2026 должна закончиться Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что сборная Франции обыграет Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

По мнению Мостового, марокканская команда уже превзошла ожидания на турнире, однако именно Франция должна остановить ее путь.

— Я думаю, сказка марокканцев должна закончиться. Ясно, что это хорошая команда. Мы предполагали, что они должны далеко пройти, но другое дело, что для французов марокканцы являются хорошим вариантом — они сами играют и дают соперникам, — заявил он NEWS.ru.

Четвертьфинальный матч между Францией и Марокко состоится 9 июля в Фоксборо. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Обслужит игру аргентинский арбитр Факундо Тельо.

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