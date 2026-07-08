За год доля отказов от абортов в Новосибирской области выросла до 30%

В Новосибирской области стали реже делать аборты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области все больше женщин отказываются от прерывания беременности после бесед с врачами и психологами. В 2026 году 30% пациенток, приходивших в женскую консультацию с намерением сделать аборт, передумали. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 21%. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина рассказала, что с каждой женщиной проводят многоэтапное консультирование. Сначала в женской консультации с ней общаются акушеры-гинекологи и психологи. Все специалисты прошли специальное обучение, у них есть речевые модули, как правильно сообщать новость о беременности. Если сразу переубедить не удается, женщине дают время подумать – в зависимости от срока это «два дня тишины» или «неделя тишины». Затем она повторно приходит к психологу, и часто на этом этапе решение меняется.

Единственное госучреждение в Новосибирске, где проводят аборты по желанию, – клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции. Там даже перед самой процедурой с женщиной работают опытные психологи, и некоторых удается переубедить уже на финальной стадии. Кроме того, в консультациях беременных информируют о мерах социальной поддержки.

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