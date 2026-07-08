В Республике Алтай за сутки потушили не все лесные пожары

Сейчас в регионе продолжают тушить одно возгорание площадью 0,5 гектара Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За последние сутки в Республике Алтай зарегистрировали один лесной пожар. Возгорание до сих пор действует, сообщили в региональном управлении МЧС. Об этом пишет ТОЛК.

Пожар произошел на территории Чойского и Каракокшинского лесничеств, в 13 километрах к юго-западу от села Никольское. Площадь, охваченная огнем, составляет 0,5 гектара.

К ликвидации возгорания привлечены семь специалистов и один вертолет.

В Республике Алтай сохраняется пожароопасный сезон. Спасатели напоминают жителям и туристам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

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