В Красноярске возбудили дело после сообщений о насилии над девочкой в лагере

Следователи проверяют информацию о возможном насилии над семилетней воспитанницей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикаций в соцсетях о возможном издевательстве над семилетней девочкой в одном из частных детских лагерей. Об этом пишет ТОЛК.

По данным следствия, ребенок мог подвергаться избиению со стороны других детей, которые проживали с ней в одной комнате.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о том, что сотрудники лагеря не приняли необходимых мер для предотвращения конфликта и обеспечения безопасности воспитанницы.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX