В Красноярске возбудили дело после сообщений о насилии над девочкой в лагере

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Красноярске Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикаций в соцсетях о возможном издевательстве над семилетней девочкой в одном из частных детских лагерей. Об этом пишет ТОЛК.
По данным следствия, ребенок мог подвергаться избиению со стороны других детей, которые проживали с ней в одной комнате.
Кроме того, правоохранители проверяют информацию о том, что сотрудники лагеря не приняли необходимых мер для предотвращения конфликта и обеспечения безопасности воспитанницы.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru