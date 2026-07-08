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НовостиПроисшествия8 июля 2026 12:34

В Красноярске возбудили дело после сообщений о насилии над девочкой в лагере

Следователи проверяют информацию о возможном насилии над семилетней воспитанницей
Екатерина ХАЛИМОВА
Следователи проверяют информацию о возможном насилии над семилетней воспитанницей

Следователи проверяют информацию о возможном насилии над семилетней воспитанницей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикаций в соцсетях о возможном издевательстве над семилетней девочкой в одном из частных детских лагерей. Об этом пишет ТОЛК.

По данным следствия, ребенок мог подвергаться избиению со стороны других детей, которые проживали с ней в одной комнате.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о том, что сотрудники лагеря не приняли необходимых мер для предотвращения конфликта и обеспечения безопасности воспитанницы.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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