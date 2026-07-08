Минприроды НСО: «Экологическая обстановка в Новосибирске стабильна»

Качество воздуха в Новосибирске находится в норме. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске качество атмосферного воздуха соответствует санитарным нормам. Об этом сообщили в региональном Минприроды со ссылкой на данные государственного мониторинга.

Наблюдения ведутся ежедневно на 10 стационарных пунктах. Они расположены в жилых районах, промышленных зонах, возле дорог и на фоновой территории. Это позволяет получать объективную картину. Замеры проводят специалисты Западно-Сибирского УГМС с использованием референтных методов.

Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Цуканов, система мониторинга работает в штатном режиме. Показатели загрязнения – взвешенные вещества, оксиды азота, серы и углерода – не выходят за пределы допустимых значений. Критических превышений нет, ситуация остается стабильной.

Вся актуальная информация о качестве воздуха и прогнозах неблагоприятных метеоусловий ежедневно публикуется на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС. Ведомство подчеркивает: данные с неофициальных интернет-сервисов и приложений нельзя использовать для объективной оценки, так как они не основаны на стандартизованных методах измерений.

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