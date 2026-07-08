Более 56 тысяч деревьев и кустарников вырастили для озеленения Новосибирска

Саженцы из городского питомника уже начали высаживать на улицах, в парках и скверах. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В декоративном питомнике Новосибирска выращивают более 56,5 тысячи деревьев, кустарников и многолетних цветов. По словам мэра Максима Кудрявцева, это позволит обеспечить город собственным посадочным материалом и постепенно отказаться от закупок у сторонних поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Такой подход позволяет нам полностью управлять процессом. Технологи, агрономы определяют, какие растения выращивать, чтобы они хорошо приживались в условиях города. Одновременно улучшаем инфраструктуру учреждения: строим поливочную систему, большой тепличный комплекс. Развитие материальной базы питомника со временем даст возможность существенно снизить зависимость от внешних поставок, — сообщил мэр Максим Кудрявцев.

В этом году в питомнике высадили более 21 тысячи кустарников и 650 тополей разных сортов. Уже сейчас для озеленения Новосибирска используют выращенные здесь растения. На улицах, в парках и скверах высадили 1180 деревьев и кустарников, среди которых яблони, липы и рябины. В ближайшее время новые деревья появятся и возле СГУПСа на улице Дуси Ковальчук.

На развитие питомника в 2026 году направят 30 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство современной системы полива и тепличного комплекса. Первую очередь теплиц площадью 500 квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.

По словам городских властей, развитие питомника позволит не только сократить зависимость от внешних поставщиков, но и увеличить объемы озеленения Новосибирска.

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