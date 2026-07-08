В Новосибирске благоустраивают памятник Ивану Громову в Кировском районе

В Кировском районе Новосибирска продолжается благоустройство памятника Ивану Громову. Работы проводят по инициативе районной администрации при участии ТОС, жителей и депутатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского района Новосибирска.
На первом этапе мемориал помыли и покрасили, а рядом с памятником уложили новую тротуарную плитку.
Следующим этапом станет благоустройство прилегающей территории. Здесь планируют высадить крупномерные хвойные деревья и установить вазоны для цветов.
В администрации района отметили, что работы ведутся при активном участии ТОС «Громова», ТОС «Родники», местных жителей и депутатов.
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