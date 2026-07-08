Мотоциклист погиб в ДТП с КамАЗом в Новосибирской области

В Барабинском районе в ДТП погиб водитель мотоцикла. Фото: ГАИ Новосибирской области

Вечером 8 июля на трассе «Барабинск – Куйбышев» в Барабинском районе произошла авария с участием мотоцикла и грузовика. Водитель мотоцикла погиб, его пассажирка пострадала. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительным данным, в 16:20 на 5-м километре дороги мотоциклист на «Хонде СБР» обгонял попутный автомобиль. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. Водителю мотоцикла было 37 лет. Он умер на месте. 21-летняя пассажирка получила травмы. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

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