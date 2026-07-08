В Новосибирске с 18 по 26 июля закроют трамвайное движение на Оловозаводской

Трамваи №10 и №15 временно меняют схему в Новосибирске. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 18 по 26 июля закроют трамвайное движение на улице Оловозаводской. Это связано с заменой путей. Изменятся маршруты трамваев №10 и №15. Об этом сообщили в администрации Кировского района.

Трамвай №10 начнет движение из депо на улице Сибиряков-Гвардейцев. Пассажиров посадят на остановке «ТГ «Левобережный». Далее он поедет по обычной схеме. Трамвай №15 будет ходить от площади Карла Маркса до конечной «Юго-Западный жилмассив» в обе стороны.

Чтобы улучшить транспортное обслуживание, на улице Мира запустят временный троллейбус №15к. Он поедет от станции метро «Площадь Маркса» (выход на улицу Покрышкина) до Северо-Чемского жилмассива. Маршрут пройдет по улицам Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, через площадь Сибиряков-Гвардейцев, улицы Мира, Оловозаводскую, Аникина (в обратном направлении), Тюменскую и Комсомольскую.

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