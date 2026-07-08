ФК «Сибирь» продлила контракт с защитником Дмитрием Редьковичем

28-летний футболист остается в команде после двух сезонов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб «Сибирь» продлил контракт с центральным защитником Дмитрием Редьковичем. Новое соглашение подписано с 28-летним игроком, который выступает за новосибирскую команду с 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Сибирь».

За время выступлений за «Сибирь» Дмитрий Редькович провел 77 официальных матчей и забил три мяча. В клубе отметили, что за два сезона защитник стал одним из лидеров обороны команды.

Дмитрий Редькович присоединился к «Сибири» в 2024 году.

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