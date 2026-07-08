В частном секторе Кировского района Новосибирска отремонтировали три улицы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Кировском районе Новосибирска завершили ремонт дорог в частном секторе. Обновили покрытие на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кировского района Новосибирска.
Работы выполнили специалисты МКУ «ДЭУ N 4» по распоряжению главы администрации Андрея Выходцева.
В порядок привели улицу Искры, 5-й Гэсстроевский переулок и улицу Плавильщиков.
На улице Плавильщиков дополнительно подняли уровень колодцев. Это сделали для безопасности и удобства жителей.
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